Ставропольского предпринимателя отправили СИЗО за взятку сотруднику ФСБ

В Георгиевске заключен под стражу 35-летний индивидуальный предприниматель, подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По информации следователей, 20 августа 2025 фигурант, в отношении которого проводилась проверка по факту продажи немаркированных сигарет, передал сотруднику регионального УФСБ 300 тыс. руб.

«Денежные средства предназначались за уничтожение сведений, свидетельствующих о его причастности к противоправным действиям»,— отметили в ведомстве.

Оперативник от денег отказался, а фигурант был задержан на месте.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн