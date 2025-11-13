В Новороссийске высадят более 360 тысяч цветов

На территории Новороссийска проводится осенняя высадка цветов. По словам мэра города Андрея Кравченко, на клумбах появятся свыше 360 тыс. тюльпанов и виол, а также более трех тыс. саженцев различного ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Тамариксы, декоративную капусту, лилейники и барбарис, яблони, ивы и хризантемы высадят в Южном, Приморском и Восточном районах. В центре города, как отметил Андрей Кравченко, уже высадили 118 саженцев клена, голубых елей, кипарисовиков и липы, а в течение двух месяцев в разных районах планируют посадить 470 деревьев и около двух тыс. кустарников.

На набережной Новороссийска появились 27 европейских олив и пять кустов фотинии. Глава города подчеркнул, что растения сумели прижиться и адаптироваться к климату, но на период зимы им потребуются особые условия. Специалисты администрации планируют установить теплицы для зеленых насаждений.

София Моисеенко