В центре Дербента перекроют движение из-за полумарафона

В Дербенте из-за проведения полумарафона с 15 ноября будет перекрыто движение в центре города. Об этом сообщает центр управления регионом Дагестана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 00:30. Зона перекрытия движения охватит все улицы между улицами Пушкина и Мамедбекова (север-юг), а также между крепостью Нарын-кала и Красноармейским переулком (запад-восток).

Организаторы мероприятия рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от использования личного автотранспорта в указанный период и заранее планировать свои маршруты.

Как отметили в ЦУР республики, автомобили, оставленные в пределах зоны проведения забега, будут эвакуированы.

Наталья Белоштейн