В Ростове врачи-офтальмохирурги могут получать от 300 тысяч рублей в месяц

Медицинские учреждения Ростова-на-Дону готовы платить врачам-офтальмохирургам от 300 тыс. руб. в месяц. Эта профессия вошла в число самых высокооплачиваемых в городе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

На зарплату от 300 тыс. руб. могут рассчитывать офтальмохирурги с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от шести лет.

На втором месте в числе самых высокооплачиваеммых профессий ноября находится вакансия водителя с зарплатой до 220 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «С». На третьем месте — так же водитель, но без категории «С» с зарплатой до 200 тыс. руб.

В рейтинг также включены вакансии производителя работ с доходом до 150 тыс. руб. и главного инженера проекта, который может рассчитывать на 120 тыс. руб. в месяц.

В ноябре среди самых востребованных вакансий выделяются предложения в ритейле, оптовой торговле, строительстве, производстве, финансах, автосервисах, здравоохранении и IT-сфере.

Наталья Белоштейн