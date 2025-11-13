На Дону зафиксировано производство свиных котлет из мяса говядины

Россельхознадзор через систему «Меркурий» обнаружил на предприятии в Ростовской области нарушение при оформлении документов на 119 кг котлетного мяса из свинины — в качестве сырья была указана говядина. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхзнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ с несоответствием типа сырья изготавливаемой продукции.

По факту нарушения хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований с предложением принять меры по их соблюдению. Производственные документы аннулированы.

Валентина Любашенко