В Ставропольском крае за неделю подорожали бананы, лук и овощи

В Ставропольском крае за последнюю неделю средние цены на ряд продуктов претерпели заметные изменения, следует из данных Северо-Кавказстата.

Исследование фиксирует рост стоимости бананов до 169,5 руб. за килограмм, что на 5,4% больше, чем на предыдущем этапе. Лук репчатый подорожал на 4,9%, достигнув 37,5 руб., свежие огурцы выросли в цене на 3,6% до 159 руб., а помидоры — на 3,5%, их стоимость составила 203 руб. за 1 кг. По маргарину наблюдается менее значительный, но ощутимый рост в 2,7%, до 299 руб.

Одновременно с этим снизилась цена на мясные изделия и некоторые фрукты. Полукопченая и варено-копченая колбаса подешевели на 2,2% и стоят теперь 641,5 руб., вареная колбаса — на 2%, ее цена опустилась до 533,5 руб. Яблоки стали дешевле на 2%, цена за килограмм упала до 130,5 руб. Данные собраны с учетом средних цен за 1 килограмм продукта, что позволяет увидеть тренды потребительских расходов в регионе более объективно.

Северо-Кавказстат связывает такие колебания с сезонными факторами и динамикой поставок товаров. Рост цен на овощи в большей степени связан с сокращением объемов поступления на рынки из-за погодных условий, а повышение стоимости некоторых импортных фруктов, например бананов, вызвано ростом тарифов на логистику и неблагоприятными колебаниями курса валют. Одновременно снижение стоимости колбасных изделий и яблок эксперты связывают с возрастающей конкуренцией местных производителей и поступлением товаров с более низкими оптовыми ценами.

В текущем месяце рост цен на продовольствие в Ставропольском крае достигает в среднем 0,1–0,2%, однако отдельные категории продуктов демонстрируют более значительные изменения, что в целом отражает общую тенденцию удорожания некоторых видов потребительских товаров.

Станислав Маслаков