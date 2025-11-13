Подачу воды восстанавливают в Новороссийске

После аварии на сетях ТГВ в Новороссийске ведут наладочные работы по стабилизации водоснабжения. О ходе восстановления рассказали в МУП «Водоканал».

Подача воды на Новороссийск возобновлена на 70%, отметили в ресурсоснабжающей организации. Перебои с водоснабжением зафиксированы в Приморском внутригородском районе, для решения остаточных вопросов Водоканал проводит регулировочные мероприятия. Вечерняя подача воды должна быть организована в штатном режиме.

Сбой водоснабжения в Новороссийске произошел из-за масштабной утечки, произошедшей на Троицком групповом водопроводе в районе улицы Пограничной 12 ноября. Из-за порыва на сетях в Восточном районе столб воды поднялся на высоту порядка 6 м, как сообщал ранее директор МУП Водоканал. Аварийные бригады демонтировали поврежденную трубу и заменили ее на новую, работы завершились в 23:00.

Утренняя подача воды в Новороссийске была организована с 06:00 до 09:00. По вечернему графику она будет организована с 18:00 до 21:00.

София Моисеенко