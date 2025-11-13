Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дагестан увеличит производство плодоовощных консервов на 25%

Производство плодоовощной консервной продукции в Дагестане в 2025 году вырастет более чем на 25% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана

В январе-октябре 2025 года в регионе переработано 1,3 тыс. т плодов и овощей, а также произведено 13,3 млн условных банок (муб) соков, нектаров, пюре и другой консервированной продукции.

В 2024 году объем производства плодоовощных консервов в Дагестане достиг 17,1 муб. Согласно прогнозам, к концу 2025 года этот показатель вырастет до 21,4 муб.

Наталья Белоштейн

