Дагестан увеличит производство плодоовощных консервов на 25%

Производство плодоовощной консервной продукции в Дагестане в 2025 году вырастет более чем на 25% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В январе-октябре 2025 года в регионе переработано 1,3 тыс. т плодов и овощей, а также произведено 13,3 млн условных банок (муб) соков, нектаров, пюре и другой консервированной продукции.

В 2024 году объем производства плодоовощных консервов в Дагестане достиг 17,1 муб. Согласно прогнозам, к концу 2025 года этот показатель вырастет до 21,4 муб.

Наталья Белоштейн