Нетрезвого лихача-иностранца остановили в Павловске с применением оружия

Водитель Renault пытался скрыться от полиции во время преследования на юге Петербурга. Для остановки лихача сотрудники Госавтоинспекции применили оружие, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Автомобилист совершал странные маневры около одного из домов по Красносельскому шоссе в Стрельне. После того как на него обратили внимание полицейские, лихач увеличил скорость и попытался скрыться, при этом создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения.

Уже в Павловске правоохранители применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных — по колесам. Водителя задержали. За рулем иномарки был нетрезвый гражданин из Центральной Азии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении лихача составили административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Машину поместили на спецстоянку.

Татьяна Титаева