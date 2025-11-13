Суд расторг договоры аренды с загрязнителями почвы в водоохранной зоне Подкумка

Суд удовлетворил иск Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры о расторжении договоров аренды земельных участков в поселке Подкумок Предгорного округа, где арендаторы нарушили экологическое законодательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Там под видом предпринимательской и туристической деятельности земля, находящаяся в водоохранной зоне реки Подкумок, использовалась с нарушениями. На одном участке арендатор вел производство бетона, на другом – складировал отходы промышленного происхождения. Эти действия нанесли ущерб почвам на сумму более 450 тыс. руб.

Прокуратура выявила нарушения при проверке соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Размещение отходов и производство бетона в водоохранной зоне противоречит установленным нормам, так как загрязняет почвы и наносит вред экосистеме реки. В иске прокуратура потребовала расторжения договоров аренды, что суд признал обоснованным и удовлетворил. Контроль за исполнением решения находится на контроле природоохранного ведомства.

Кроме того, по инициативе прокуратуры ущерб в полном объеме возместили, а промышленный объект на участке демонтировали. Утверждается, что это восстановило экологическую безопасность территории.

Станислав Маслаков