В Ростовской области автоперевозки грузов выросли на 25% в 2025 году

Автомобильный транспорт в Ростовской области в 2025 году перевез 3,3 млрд тонно-км грузов (на 25% больше показателей 2024 года), создавая альтернативу перевозкам по железной дороге. Об этом сообщила министр транспорта- заместитель губернатора региона Алена Беликова во время пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Беликовой, основными маршрутами железнодорожных грузоперевозок в регионе остаются направления в порты Черного и Азовского морей. По сухим грузам объем упал почти на 25%, по наливным — поставки остались на уровне 2024 года с незначительным снижением на 0,8%.

«Очень ярко дает о себе знать перепрофилирование. Руководство железной дороги отмечает падение объемов за счет того, что автомобилисты забрали часть перевозок себе», — пояснила замгубернатора.

Автотранспорт начал осваивать сегменты, где ранее не работал. «Там, где автомобильные перевозки никогда не осуществлялись, например, в крупногабаритных грузах, сегодня они имеют место быть»,— отметила Беликова.

Грузопоток железнодорожного транспорта на 1 ноября 2025 года составил 35,5 млрд тонно-км, превысив плановые значения и показатель 2024 года в 35,1 млрд. Прогноз провоза до конца года остается актуальным.

Основными грузами железной дороги являются каменный уголь, нефть, черные металлы и зерно. По статистике РФ объем транспортировки угля увеличился на 2%, металлов — почти на 26%, руды — на 31%. Однако перевозки зерна значительно сократились — почти на 50%.

«Из-за ограничений по портам железная дорога взяла на себя отгрузку химикатов, запрещенных к провозу под Керченским мостом, что стало одной из причин ограничения грузооборота»,— заключила министр.

Валентина Любашенко