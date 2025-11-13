Образовавшийся ночью провал асфальта на улице Маршала Захарова устранят до конца дня

В Красносельском районе Петербурга ведутся работы по устранению провала асфальта и дефекта теплосети на улице Маршала Захарова. Завершить ремонт планируется до конца дня 13 ноября, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» изданию 78.ru.

На месте проводится замена участка трубы диаметром 500 мм, работы планируется завершить не позже 21:30, заявили в компании.

Ночью 13 ноября на улице Маршала Захарова произошел прорыв тепломагистрали, из-за которого образовалась яма на проезжей части в районе пересечения с улицей Кузнецова. В результате инцидента автомобиль, оказавшийся рядом с провалом, получил незначительные повреждения. Владельцу возместят ущерб, уточнили в «Теплосети».

Сейчас предприятие совместно с АО «ТЭК СПб» ведет проектно-изыскательские работы по обновлению свыше 15 тыс. м трубопроводов по семи адресам, включая участок на улице Маршала Захарова — от улицы Десантников до улицы Доблести.

Артемий Чулков