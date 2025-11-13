Петербуржцы не могут вернуть деньги за билеты после срыва «Некрокомиккона»

Организаторы фестиваля комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» объяснили, почему не могут осуществить возврат денежных средств за покупку билетов. Это связано со срывом мероприятия, которое должно было пройти 1-2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Обращение к участникам фестиваля опубликовали на странице группы в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы сообщили, что столкнулись с двумя непреодолимыми препятствиями и подали запрос на прокурорскую проверку незаконных действий администрации Санкт-Петербурга.

«Вся выручка от продажи билетов, которая должна была пойти на организацию фестиваля и, в случае чего, на возвраты, заблокирована. Деньги не на наших счетах, они находятся у билетных операторов, которые приостановили выплаты из-за срыва мероприятия»,— говорится в посте.

Помимо этого, из-за задержания продюсера Алексея Самсонова потерян доступ к части финансовых документов и банковским счетам. Организаторы уточнили, что у них нет технической и юридической возможности мгновенно вернуть деньги.

Владельцам билетов предложили перенести их на фестиваль «Старкон». В противном случае команда фестиваля намерена добиться компенсации за срыв мероприятия и за счет нее вернуть деньги за билеты.

Подробнее о ситуации с «Некрокомикконом» — в материале «Ъ Северо-Запад» «Хеллоуин выдворяют из страны».

Татьяна Титаева