Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольский «Холдинг Аква» занял первое место в рейтинге работодателей Forbes

Ставропольская компания по производству минеральных вод «Холдинг Аква» получила золотой статус рейтинга работодателей России 2025 года по версии Forbes. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Холдинг был включен в престижную категорию рейтинга, заняв место среди трех других ведущих предприятий пищевой промышленности. Участники рейтинга разделены на четыре уровня: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

На данный момент в компании заняты 900 сотрудников, она занимает второе место среди производителей минеральной воды в России.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все