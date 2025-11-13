Ставропольский «Холдинг Аква» занял первое место в рейтинге работодателей Forbes

Ставропольская компания по производству минеральных вод «Холдинг Аква» получила золотой статус рейтинга работодателей России 2025 года по версии Forbes. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Холдинг был включен в престижную категорию рейтинга, заняв место среди трех других ведущих предприятий пищевой промышленности. Участники рейтинга разделены на четыре уровня: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

На данный момент в компании заняты 900 сотрудников, она занимает второе место среди производителей минеральной воды в России.

Наталья Белоштейн