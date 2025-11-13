В Дагестане планируют создать форелевое хозяйство за 1,4 млрд рублей

Компания «Рост аква» планирует создать в Дагестане форелеводческое хозяйство, которое будет производить до 3 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба Кизилюртовского района.

На новом предприятии будет создано 60 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе, годовые налоговые поступления могут достигать 80 млрд руб.

Реализация проекта планируется в поселке Нечаевка. На начальном этапе предприятие будет выпускать 850 т форели ежегодно.

Второй этап проекта охватывает 2027-2028 годы. По прогнозам компании, мощность хозяйства увеличится до 3 тыс. т форели в год. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд руб.

Наталья Белоштейн