За ночь над Черным морем сбили 17 беспилотников

С 23:00 12 ноября до 08:00 13 ноября над акваторией Черного моря ПВО ликвидировали 17 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно актуальной сводке Министерства обороны, всего над регионами России было сбито 130 украинских беспилотников. По 32 БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями, 20 дронов ликвидировали над Воронежской областью, 7 беспилотников сбили над Крымом.

Над территорией Краснодарского края перехватили и обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов.

София Моисеенко