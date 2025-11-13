В поселке Зимовники достроят первый районный плавательный бассейн

В поселке Зимовники Ростовской области завершается возведение первого плавательного бассейна в районе — объект готов на 85% и откроется в первом квартале 2026 года. Об этом губернатору Юрию Слюсарю доложил глава муниципалитета Олег Ткаченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам чиновника, спортивный комплекс включает шесть 25-метровых дорожек, раздевалки и тренажерный зал.

Во время встречи также обсудили итоги уборочной кампании. Аграрии района собрали 680 тыс. тонн зерновых — рекордный показатель в Ростовской области.

«Это не только победа в непростых погодных условиях, но и дополнительные доходы в бюджет для новых проектов», — отметил Юрий Слюсарь.

Олег Ткаченко сообщил о завершении дорожных работ в районе. В 2025 году построили участки от х. Харьковского к райцентру и в х. Камышеве по ул. Энергетической и ул. Кольцевой. Именно эти объекты чаще всего упоминались в жалобах местных жителей.

Валентина Любашенко