Над Ростовской областью сбили три беспилотника в ночь на 13 ноября

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа над Ростовской областью в ночь на 13 ноября. Воздушную атаку отразили в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших среди населения нет. В настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента.

Всего дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 130 вражеских дронов в период с 23:00 московского времени 12 ноября до 8:00 13 ноября.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 13 ноября беспилотная атака была отражена в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе.

Валентина Любашенко