В Краснодаре оштрафовали 172 водителя грузовиков за нарушения ПДД

Сотрудники ГИБДД Краснодара за 10 месяцев 2025 года составили 172 административных протокола на водителей грузовиков, нарушивших правила движения по городским дорогам. Каждый штраф составил 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Один из рейдов прошел на улице Дорожной по просьбе местных жителей, которые обратились в администрацию с требованием навести порядок на участках дорог по улицам Дорожной и 3-й Трудовой. Это четвертый совместный рейд с участием автоинспекторов.

«Рейды планируем проводить постоянно», — отметили в администрации Прикубанского округа.

Горожане жаловались на проезд тяжелого грузового транспорта и езду подростков без прав на мототехнике по улице Дорожной. По словам жителей, трагических случаев пока не было, но молодые люди на замечания не реагируют. Водители большегрузов не всегда замечают установленный знак, запрещающий проезд транспорта массой свыше 3 т.

Во время рейда проверили документы у более чем 30 водителей — наличие прав, страховок, неоплаченных штрафов и путевых листов. Особое внимание уделили крупнотоннажным грузовикам. Составили пять административных протоколов по статье 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых машин. С начала рейдовых мероприятий на участках дорог по улицам Дорожной и 3-й Трудовой составлено 26 протоколов за различные нарушения ПДД.

