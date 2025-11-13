В Ростове-на-Дону водитель без прав устроил ДТП с ребенком

В Ростове-на-Дону водитель без удостоверения устроил аварию, в которой пострадал ребенок. Об инциденте сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 12 ноября в 21:15 на ул. Вавилова, 54. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2114, не имеющий права управления автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии получили травмы три человека: водитель ВАЗ-2114, его 22-летний пассажир и пятилетний пассажир Kia Rio. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

«Управление транспортным средством без водительского удостоверения — грубое нарушение закона, которое ставит под угрозу жизнь не только самого водителя, но и окружающих»,— напомнили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Валентина Любашенко