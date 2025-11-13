На Троицком групповом водопроводе в Новороссийске завершили работы после аварии

На Троицком групповом водопроводе в Новороссийске около 23:00 завершили работы по устранению аварии и начали наполнять водой системы. Об этом сообщил и. о. заместителя главы муниципалитета Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.

Ночью специалисты заменили поврежденный участок трубы и провели сварочные работы. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, сотрудники администрации Новороссийска провели обход домов, которые расположены рядом с местом аварии.

В одном из домов обнаружены подтеки воды на стенах и потолке, а также подтоплен двор. Личные вещи и бытовая техника жителей не пострадали. На другом участке частного домовладения потоком воды размыло подпорную стену бетонного забора. Для помощи пострадавшим к уборке привлекут волонтеров и выделят бункер-накопитель.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 12 ноября на Троицком групповом водопроводе в Восточном районе Новороссийска произошел крупный прорыв, который привел к сокращению подачи воды с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час и ограничению движения транспорта на улице Пограничной. Позднее сообщалось, что стабильное водоснабжение восстановят 13 ноября в первой половине дня.

Алина Зорина