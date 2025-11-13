В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения на работу аэропорта в Краснодаре ввели около 04:59, а на работу аэропорта Геленджика — в 05:22. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что аэропорт Краснодара работает по ограниченному расписанию, прием и выпуск самолетов осуществляется только с 09:00 до 19:00.

Алина Зорина