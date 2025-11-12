Канделаки подала в суд на «Ритуал» из-за спора о границах семейного захоронения

В Савеловском районном суде Москвы рассматривается гражданское дело по иску телеведущей Тины Канделаки к ГБУ «Ритуал», сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы. Истец требует признать законными границы участка захоронения своих родителей и внести соответствующие сведения в архивные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тина Канделаки

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Тина Канделаки

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, госпожа Канделаки обратилась в ГБУ «Ритуал» с просьбой подтвердить границы участка. Ей ответили, что в архиве кладбища отсутствуют документы, фиксирующие увеличение его размеров. Представители учреждения разъяснили, что для их утверждения необходимо судебное решение.

Поскольку проведение работ по благоустройству территории без юридического признания ее размеров невозможно, Тина Канделаки подала иск. Заседание по делу назначено на 23 декабря.