В Астрахани гордепы хотят наказывать за слив сточных вод в не тех местах

В Городской Думе Астрахани прошел круглый стол по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие возглавил председатель парламента Игорь Седов. В обсуждении участвовали депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций и администрации города.

Одной из главных тем стала проблема несанкционированного слива сточных вод ассенизаторскими машинами. Депутаты планируют включить ответственность за такие нарушения в правила благоустройства.

В ходе обсуждения также рассматривалось финансирование новой насосной станции в районе Фунтовского шоссе. Старая станция выведена из эксплуатации и находится на территории исправительной колонии №6. Также обсуждался вопрос изменения точки подключения села Осыпной Бугор к городскому водоснабжению.

Нина Шевченко