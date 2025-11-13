Топ-10 городов* по росту цен на долгосрочную аренду квартир в ноябре 2025 года

Место Город Стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%) 1 Севастополь 31,4 20 2 Махачкала 29,4 14 3 Киров 22,1 13 4 Оренбург 22 11 5 Тюмень 28,4 11 6 Калининград 34,7 9 7 Санкт-Петербург 47,9 8 8 Красноярск 29,8 7 9 Набережные Челны 26,4 7 10 Рязань 25,8 7 … 21 Москва 72,1 2