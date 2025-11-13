Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 городов* по росту цен на долгосрочную аренду квартир в ноябре 2025 года

Место Город Стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%)
1 Севастополь 31,4 20
2 Махачкала 29,4 14
3 Киров 22,1 13
4 Оренбург 22 11
5 Тюмень 28,4 11
6 Калининград 34,7 9
7 Санкт-Петербург 47,9 8
8 Красноярск 29,8 7
9 Набережные Челны 26,4 7
10 Рязань 25,8 7
21 Москва 72,1 2

*С населением более 500 тыс. человек.

Источник: ЦИАН.

Новости компаний Все