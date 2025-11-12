Главные новости за 12 ноября. Новороссийск

Из-за масштабной утечки воды на трубопроводе ТГВ в Новороссийске снизили подачу водоснабжения до 3 тыс. куб. м. Из трубы на улице Пограничной в Новороссийске забил фонтан высотой 6 м.

И.о. заместителя главы по ЖКХ Рафаэль Бегляров пообещал организовать вечернюю подачу воды в Новороссийске, несмотря на утечку.

12 и 13 ноября вода в Новороссийске будет идти по утреннему и вечернему графику из-за порыва на сетях Троицкого группового водопровода.

В Новороссийске планируют произвести реконструкцию моста для фур на улице Магистральная.

Детскую школу искусств в станице Раевской отремонтируют за 51,2 млн руб.

На улице Шевченко, 55 в Новороссийске завершили кровельные работы в доме, пострадавшем от атаки БПЛА. Подрядчики с 13 ноября начнут производить ремонт в квартирах.