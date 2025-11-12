Суд в Волгограде оштрафовал 8 студентов колледжа за дачу взяток на сессии

Кировский районный суд Волгограда вынес приговоры восьми студентам-заочникам местного энергетического колледжа за дачу взятки. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в январе 2025 года.

Студенты передали деньги заведующей заочным отделением колледжа за помощь в получении положительных оценок за зачеты и экзамены зимней сессии. Взамен их знания не проверялись.

Суд назначил каждому студенту штраф в размере 150 тыс. руб. Уголовное дело в отношении сотрудницы колледжа, которая присвоила деньги, но не обеспечила сдачу сессии без препятствий, еще расследуется.

Нина Шевченко