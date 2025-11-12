В Новороссийске отремонтировали крышу дома, пострадавшего от БПЛА

В многоквартирном доме на улице Шевченко, 55 в центре Новороссийска завершили ремонт кровли. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Бригады полностью зачистили старую кровлю, поврежденную в результате сентябрьской атаки беспилотников, демонтировали утеплитель и отремонтировали стропильную систему. В МКД уложили новую металлочерепицу, по периметру дома установили систему желобов и произвели замену поврежденного водостока.

Андрей Кравченко заявил, что на участок завезли стройматериалы для ремонта пострадавших квартир. Работы начнутся с 13 ноября. Ранее в доме на Шевченко, 55 восстановили электричество, газо- и водоснабжение, заменили поврежденные оконные блоки и балконы.

Ремонтные работы продолжаются в нескольких домах на улицах Энгельса и Исаева.

София Моисеенко