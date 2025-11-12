Краснодарская компания украсит Адмиралтейскую площадь в Воронеже к Новому году

Новогоднее оформление Адмиралтейской площади в Воронеже выполнит краснодарская компания «Изостудия» Сергея Кобылина. Согласно данным портала госзакупок, фирма выиграла контракт стоимостью 31,3 млн руб. при начальной цене 34,3 млн руб., обратил внимание «Ъ-Черноземье».

В конкурсе участвовали еще три компании, предложившие выполнить работы за сумму от 30,2 до 34,3 млн руб. Победитель зарегистрирован в Армавире в 2010 году, основной вид деятельности — услуги рекламных агентств. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка компании достигла 555 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен оформить площадь живыми елями, гирляндами и световыми конструкциями, включая шатер, туннель и 28 колонн с подсветкой. Кроме того, на территории будет установлен павильон «Послание героям России» для сбора поздравлений военнослужащим. Работы предстоит выполнить в два этапа: украшение площади завершить до 14 декабря, демонтаж провести до конца марта 2026 года.

В 2024 году аналогичные работы на Адмиралтейской площади выполняло воронежское ООО «Совтехэко» за 58,1 млн руб. В нынешнем сезоне установку ледовых арен доверили петербургской компании «Формула льда», контракт с которой оценивается в 47,2 млн руб.

Вячеслав Рыжков