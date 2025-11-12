Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фонтан холодной воды в Новороссийске остановили после утечки

На улице Пограничной в Новороссийске продолжаются работы по ликвидации аварии, произошедшей утром 12 ноября на первой очереди Троицкого группового водопровода. О ходе ремонта каждый час отчитывается МУП «Водоканал».

Фото: Официальный Telegram-канал МУП Водоканал Новороссийска

По данным ресурсоснабжающей организации, в настоящее время аварийные бригады демонтировали поврежденный участок водовода. Специалисты подготавливают новую трубу для вставки.

Новую трубу под замену доставили на место утечки около 14:00. По предварительной информации, восстановительные работы должны завершить до 22:00. Вечерняя подача воды в Новороссийске будет организована с 18:00 до 21:00, как сообщал и.о. замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко

