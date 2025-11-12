Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор призывает новороссийцев кипятить воду

После масштабной аварии на сетях водоснабжения территориальный отдел Роспотребнадзора призвал горожан использовать только кипяченую воду для питья и приготовления пищи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, Роспотребнадзор рекомендует жителям минимизировать риски, связанные с возможным временным ухудшением качества воды. Причиной послужила утечка на трубопроводе ТГВ, в результате которой 12 ноября без воды осталась большая часть Новороссийска.

Порыв на сетях привел к формированию столба воды высотой 6 м, потоки подтопили дворы нескольких частных домовладений в районе улицы Пограничной. В результате аварии также пострадал один автомобиль.

Аварийные бригады проводят неотложные работы на поврежденном трубопроводе. Ремонт сетей планируют завершить к 22:00.

София Моисеенко

Новости компаний Все