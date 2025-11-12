Роспотребнадзор призывает новороссийцев кипятить воду

После масштабной аварии на сетях водоснабжения территориальный отдел Роспотребнадзора призвал горожан использовать только кипяченую воду для питья и приготовления пищи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, Роспотребнадзор рекомендует жителям минимизировать риски, связанные с возможным временным ухудшением качества воды. Причиной послужила утечка на трубопроводе ТГВ, в результате которой 12 ноября без воды осталась большая часть Новороссийска.

Порыв на сетях привел к формированию столба воды высотой 6 м, потоки подтопили дворы нескольких частных домовладений в районе улицы Пограничной. В результате аварии также пострадал один автомобиль.

Аварийные бригады проводят неотложные работы на поврежденном трубопроводе. Ремонт сетей планируют завершить к 22:00.

София Моисеенко