Роспотребнадзор призывает новороссийцев кипятить воду
После масштабной аварии на сетях водоснабжения территориальный отдел Роспотребнадзора призвал горожан использовать только кипяченую воду для питья и приготовления пищи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, Роспотребнадзор рекомендует жителям минимизировать риски, связанные с возможным временным ухудшением качества воды. Причиной послужила утечка на трубопроводе ТГВ, в результате которой 12 ноября без воды осталась большая часть Новороссийска.
Порыв на сетях привел к формированию столба воды высотой 6 м, потоки подтопили дворы нескольких частных домовладений в районе улицы Пограничной. В результате аварии также пострадал один автомобиль.
Аварийные бригады проводят неотложные работы на поврежденном трубопроводе. Ремонт сетей планируют завершить к 22:00.