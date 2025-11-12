Пензенскую компанию уличили в незаконном выводе 7 млн рублей в Китай

Арбитражный суд Пензенской области постановил взыскать с ООО «Март Т» свыше 6,7 млн руб. за незаконный вывод денежных средств за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

ООО «Март Т» зарегистрировано в Пензе в 2019 году. Компания работает в сфере обработки металлов и нанесения покрытий. В апреле 2023 года гендиректором фирмы стала Виктория Булкина, она же является единственным учредителем. В 2023 году юрлицо заработало 1,1 млн руб. при обороте 86 млн руб., стоимость активов составила 1,1 млн руб. Сведения за 2024 год не представлены. «Март Т» являлось участником семи арбитражных споров на сумму 25 млн руб. В отношении общества открыто одно исполнительное производство на сумму 4,8 млн руб. за задолженность по исполнительскому сбору.

По данным ведомства, в 2023 году компания заключила контракт с китайской корпорацией Shenzhen Xidesheng Bicycle Co.Ltd (Шэньчжэнь Сидешенг Байсикл Ко., Лтд) на поставку контейнеров и перевела более 6,7 млн руб., но товар не поступил в Россию, а покупатель не попытался вернуть деньги.

XDS Shenzhen Xidesheng Bicycles Co., Ltd основана в 1995 году. Компания производит и поставляет горные, шоссейные и электровелосипеды, позиционирует себя как «лидера на рынке китайских сверхлегких велосипедов и крупнейшим производителем велосипедов из углеродного волокна в мире», указано на сайте организации. Также XDS заявляет, что благодаря передовому оборудованию и технологиям производит более 5 млн велосипедов в год. Продукция поставляется в основном в Западную и Восточную Европу, Юго-Восточную Азию. Общее число сотрудников на предприятии — 1 тыс. человек. Ежегодный доход составляет от $20 млн до $50 млн.

Сделка была признана фиктивной и направленной на незаконный вывод средств. Приволжская транспортная прокуратура вступила в судебный спор в интересах государства по иску таможенного органа, требовавшего признания сделки недействительной.

Суд полностью удовлетворил иск, решив взыскать с компании более 6,7 млн руб. в доход государства.

Нина Шевченко