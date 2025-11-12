В 2025 году волгоградцы потратили на услуги 180 млрд рублей

В Волгоградской области за девять месяцев 2025 года оказали платные услуги на 180 млрд руб. Об этом сообщил Волгоградстат.

Основную часть доходов принесли коммунальные услуги, на которые пришлось 19% от общей суммы. Транспортные услуги составили 15,1%, а бытовые — 15%. Телекоммуникационные услуги заняли 11,9%, медицинские — 11,5%, а услуги в сфере образования — 6,9%.

В бытовых услугах наиболее востребованными были техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, строительство жилья. Также в список попали парикмахерские и косметические услуги.

Нина Шевченко