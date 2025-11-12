Детскую школу искусств под Новороссийском отремонтируют за 51,2 млн рублей
До конца апреля 2026 года в станице Раевской проведут капитальный ремонт детской школы искусств. Об этом свидетельствует карточка, размещенная в единой информационной системе «Закупки».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На капремонт ДШИ на улице Героев, 33 в Раевской выделили 51,2 млн руб., работы будут выполняться на деньги, выделенные из собственного фонда муниципального учреждения дополнительного образования.
В закупке указано, что капитальный ремонт планируют провести в четыре этапа. Первый продлится с момента даты заключения контракта с подрядчиком до 30 декабря текущего года, а последний завершится 27 апреля 2026 года.
Согласно проектной документации, в детской школе искусств отреставрируют акустические потолки, кровлю и плиточные покрытия, усилят фундамент. Большую часть помещений покроют коммерческим линолеумом, а лестничные пролеты выложат плиткой из керамогранита. Фасад школы украсят подсветкой.