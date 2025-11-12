На Дону средняя цена на автомобили с пробегом снизилась на 4%

За месяц средняя стоимость автомобилей с пробегом в Ростовской области снизилась на 3,8% — до 1,6 млн руб. В топе по снижению цен — Москвич 3, ЗАЗ Chance и Renault Fluence. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру.

Оценка проводилась на основе объявлений, опубликованных на платформе за месяц. В этот период наибольшее снижение средней стоимости в регионе показали Москвич 3 (-13,8%; 1 млн руб.), ЗАЗ Chance (-8,7%; 279 тыс. руб.) и Renault Fluence (-7,1%; 631 тыс. руб.).

По данным аналитиков, в октябре 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом не старше 15 лет в целом по России опустилась почти до 2 млн руб. В то же время стоимость отечественных автомобилей держится в пределах 700 тыс. руб. Отмечается, что покупательская активность находится на том же уровне, что и в сентябре.

Наталья Белоштейн