OMODA C7 — кроссовер для переменчивого межсезонья

OMODA C7 — это новый городской кроссовер, сочетающий яркий дизайн, высокий комфорт и современные технологии.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас Премиум"

Его основные преимущества особенно ценны в условиях переменчивой погоды осенне-зимнего сезона, когда на дорогах чередуются дождь, грязь, туман и ранние сумерки. Расскажем подробнее о главных достоинствах OMODA C7, благодаря которым он выгодно выделяется на фоне других автомобилей.

Внешность кроссовера OMODA C7 сразу бросается в глаза. Неповторимый образ формируют фирменная X-образная решетка радиатора, динамичный купеобразный силуэт и оригинальная LED-оптика ходовых огней. При каждой разблокировке замков автомобиль приветствует водителя эффектной анимацией Design ID на переднем бампере, дополняя «бегущие» поворотники и L-образные дневные огни — фирменный световой почерк OMODA. Яркие «молнии» задних фонарей и приподнятая кормовая часть кузова подчеркивают футуристичный стиль, благодаря которому C7 заметен в любом потоке.

Внутри OMODA C7 продолжает впечатлять. Салон отличается просторностью и продуманной эргономикой: высококачественные материалы отделки, мягкий пластик и вставки создают премиальное ощущение. Водителя встречает полностью цифровая приборная панель, а центральной доминантой выступает парящий 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с высоким разрешением 2.5K. Такой дисплей объединяет функции навигации, камеры обзора и климат-контроля, делая управление интуитивным.

Для меломанов предусмотрена качественная акустика (в старших версиях — 8 динамиков) с чистым звучанием по всему салону. Благодаря мультислойным шумоизолирующим стеклам лобового и передних дверей посторонние шумы практически не беспокоят пассажиров, так что внутри кроссовера тихо и уютно даже на шумной трассе.

Комфорт дополняют продуманные детали: передние сиденья обладают выраженной боковой поддержкой и могут оснащаться электрорегулировками, вентиляцией и памятью настроек в богатых комплектациях. В топ-версии салон украшает панорамная крыша, наполняющая пространство светом и визуально расширяющая его.

Уже сейчас OMODA C7 доступен у официального дилера АВТО ДЛЯ ВАС в Армавире. Межсезонье — лучшее время, чтобы лично убедиться в актуальности всех его функций.

Осенью и зимой особенно важен уют в салоне — и OMODA C7 полностью готов к холодам. Кроссовер оснащен целым арсеналом теплых опций:

обогрев всех сидений — и передних, и задних;

обогрев рулевого колеса;

обогрев лобового стекла;

обогрев заднего стекла и зеркал;

обогрев форсунок стеклоомывателя.

Дополняет этот зимний пакет двухзонный климат-контроль. Он быстро прогревает салон и позволяет раздельно настроить комфортную температуру для водителя и переднего пассажира. Система также фильтрует воздух и осушает его, поэтому стекла меньше запотевают в сырую погоду. Уже через несколько минут после запуска двигателя в салоне устанавливается приятное тепло и свежий микроклимат, что делает каждую поездку в морозное утро максимально комфортной.

Для тех, кто планирует выезды за город или просто хочет чувствовать себя уверенно на скользкой дороге, в линейке OMODA C7 предусмотрена версия с интеллектуальным полным приводом. Эта система автоматически распределяет тягу между осями, улучшая сцепление колес с дорогой на мокром асфальте или грязной дороге. В сочетании с системами стабилизации и контроля тяги полный привод помогает избежать пробуксовок и заносов.

Кроме того, у кроссовера достаточный дорожный просвет (от 175 мм), чтобы без опасений проезжать через лужи и по раскисшей обочине. В OMODA C7 доступно 6 режимов движения: Eco, Comfort, Sport, Snow, Mud и 44. Достаточно повернуть селектор — и характер машины адаптируется под дорожную ситуацию.

OMODA C7 оснащается комплексом электронных ассистентов, делающих поездку безопаснее и комфортнее. В зависимости от комплектации доступны:

адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go;

автоматическое экстренное торможение;

контроль рядности и удержание в полосе;

мониторинг слепых зон;

ассистент движения в пробке;

автоматическое переключение дальнего света.

Все ассистенты работают корректно и делают вождение легче и безопаснее. В топовых комплектациях дополнительно доступна круговая панорамная камера с проекцией вида снизу — полезное решение для парковки в дождь или в темное время суток.

OMODA C7 — это автомобиль на каждый день и для любой погоды. Он одинаково хорош и в городе, и за его пределами. Высокий дорожный просвет, теплый и удобный салон, системы помощи водителю и яркий современный дизайн делают C7 по-настоящему универсальным выбором.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 212-15-15

omoda-adv-arm.ru

omoda-adv-arm.ru