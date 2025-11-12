В Новороссийске планируют реконструкцию аварийного моста на Магистральной

Мост для большегрузов на улице Магистральной отремонтируют не раньше 2027 года. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

По мосту в Восточном районе движение большегрузного транспорта ограничили в марте текущего года. В результате трафик фур был перенаправлен по альтернативным городским маршрутам.

Ожидается, что к ноябрю 2026 года специалисты завершат разработку проектной документации для последующей реконструкции моста. После проведения данных мероприятий планируется укрепление опор и замена изношенных конструкций моста.

София Моисеенко