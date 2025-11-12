Житель Астрахани стал фигурантом дела о похищении человека

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении 20-летнего местного жителя уголовное дело о похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, арендовавшему вагон-бытовку фигуранту стало известно о ее продаже другому лицу. Новый собственник вывез имущество подозреваемого, что обернулось ссорой между ними.

Фигурант начал угрожать потерпевшему, насильно поместил его в багажник автомобиля и увез. Когда машина остановилась, тому удалось открыть дверь и сбежать. После этого он рассказал о случившемся полиции. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов