Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вода в Новороссийске два дня будет идти по часам

12 и 13 ноября в Новороссийске водоснабжение будет подаваться по утреннему и вечернему графику. Обновленную информацию предоставили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение двух дней вода в городе будет подаваться по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Аварийные работы на трубопроводе ТГВ в Восточном районе Новороссийска продлятся до 22:00.

Специалисты «Водоканала» вскрыли поврежденный участок и готовят к замене 4 м трубопровода.

София Моисеенко

Новости компаний Все