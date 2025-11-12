На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области предупреждают об ухудшении погоды
Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды на трассе М-4 «Дон», проходящей через пять регионов, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба «Автодор».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Осадки ожидаются в Московской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Тульской области прогнозируют дождь с мокрым снегом. В течение суток на отдельных участках магистрали местами будет идти дождь.