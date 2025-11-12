С начала года жители Кубани потратили на снотворные и седативные лекарства 505 млн рублей

Жители Краснодарского края за девять месяцев 2025 года потратили на снотворные и седативные препараты 505 млн руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ведомости Юг» в компании DSM Group. При этом объем продаж в натуральном выражении остался на уровне 2,9 млн упаковок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее востребованным препаратом в регионе стал «Корвалол» в каплях — на его приобретение жители Кубани направили 46,5 млн руб. Второе место занял «Мелатонин-СЗ» (43,9 млн руб.), третье — «Эвалар Глицин+Мелатонин» (39,7 млн руб.).

В Ростовской области объем потребления снотворных снизился на 4%, до 1,8 млн упаковок, однако траты выросли на 20%, до 305,5 млн руб. Лидером продаж также стал «Корвалол» (24,4 млн руб.), за ним следуют «Эвалар Глицин+Мелатонин» (21,4 млн руб.) и «Валосердин» (21 млн руб.).

Вячеслав Рыжков