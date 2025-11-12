В Саратове ПДН обяжут вести реестр трудных подростков ГИС «Профилактика»

В Саратовской области планируют расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних (ПДН) и защите их прав. Соответствующий законопроект обсудили в облдуме на заседании комитета по социальной политике.

Референт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Алексей Михайлин сообщил, что региональное законодательство нужно привести в соответствие с федеральным. Поэтому на рассмотрение комитета внесли законопроект, который меняет статьи 22 и 24 регионального закона «Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области» от 5.08.2014 № 89-ЗСО.

В соответствии с изменениями комиссии по делам несовершеннолетних будут назначать распределять наставников между детьми в опасном социальном положении.Также органам дается право просить федеральные органы исключить наставника или организацию из реестра за плохую работу.

«У муниципальных комиссий возникают дополнительные полномочия по внесению в Государственную информационную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ГИС „Профилактика“) сведений о несовершеннолетних, родителях, законных представителях подростков, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия»,— добавил господин Михайлин. Комитет поддержал поправки.

Также депутаты согласились закрепить в областном законе об уполномоченном по правам ребенка статус поставщика информации в ГИС «Профилактика».

Татьяна Смирнова