Минздрав проверит больницу в Северском районе после жалоб на лечение ребенка

Министерство здравоохранения проводит проверку больницы в Северском районе после появления в социальных сетях сообщений о некачественном лечении 14-летней девочки, пострадавшей в ДТП. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения, сообщает минздрав Краснодарского края.

Согласно информации, распространившейся в соцмедиа, мать пострадавшей рассказала, что ребенка сбила машина на пешеходном переходе. Через два дня девочку выписали из медицинского учреждения. Однако обследование в частной клинике выявило у ребенка два перелома, которые не были диагностированы в муниципальной больнице.

«По данному факту министерством проводится внутриведомственная проверка»,— говорится в сообщении минздрава.

Алина Зорина