«Цифра» вновь в числе лучших работодателей России по версии Forbes и РБК

ООО «Цифра брокер» и ООО «Цифра банк» вновь вошли в рейтинги лучших работодателей России в 2025 году по версии сразу двух авторитетных деловых изданий — РБК и Forbes.

Фото: Предоставлено ООО «Цифра брокер»

В рейтинге Forbes «Цифра» получила высшую награду — платину в категории «корпоративное управление» и серебро в категориях «сотрудники и общество» и «экология». Всего в данный рейтинг в 2025 году вошли 205 российских компаний.

«Цифра брокер» также вошел в рейтинг лучших работодателей России по версии РБК. В этом году в исследовании РБК приняла участие 381 компания с общим числом сотрудников около 3,9 млн человек. По сравнению с прошлым годом количество участников рейтинга почти удвоилось.

«Мы искренне рады, что уже несколько лет подряд подтверждаем статус компании, где комфортно работать и развиваться специалистам, которых мы привлекаем. HR-департамент Группы «Цифра» продолжает развивать внутренние процессы, создавая максимально удобные и прозрачные условия для профессионального роста нашей команды», — отметила директор департамента по работе с персоналом Группы «Цифра» Вера Фадеева.

Рейтинги лучших работодателей России выпускаются редакциями РБК и Forbes ежегодно и являются одними из наиболее авторитетных рейтингов в оценке HR-политики компаний. В рейтинге РБК представлены лидеры и ключевые игроки всех крупнейших секторов российской экономики. В рейтинг Forbes попадают компании, которые применяют в своей деятельности лучшие практики корпоративного управления, уделяют большое внимание развитию эффективной системы управления персоналом и придерживаются мировых стандартов в области ESG.

ООО «Цифра брокер»