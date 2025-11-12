В Саратове будут судить сотрудницу МБУ за травмирование девочки от упавшей ветки

Суд рассмотрит в отношении 43-летней начальницы участка озеленения МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района г. Саратов» уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, с января по ноябрь 2024 года фигурантка не обеспечила опиловку и вырезку сухих и поломанных веток дерева около дома № 60 по улице Советской Октябрьского района Саратова. 1 ноября того же года ветка упала на проходившую мимо девочку. Несовершеннолетняя получила вред здоровью средней тяжести.

Фигурантка не признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Саратова на рассмотрение.

Павел Фролов