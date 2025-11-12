Горячая вода в двух микрорайонах Новороссийска будет идти по графику

Два дня абоненты котельной «Прибой» будут получать горячее водоснабжение по графику. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления Новороссийска.

График подачи ГВС от котельной ввели в связи с отключением холодной воды. 12 ноября горячая вода будет подаваться с 18:00 до 20:00, 13 ноября с 06:00 до 09:00.

По данным МЦУ города, горячее водоснабжение в штатном режиме восстановят после стабилизации подачи холодной воды. Ориентировочные сроки обозначили на период после 20:00 13 ноября.

Котельная «Прибой» обслуживает детские сады, школы и многоквартирные дома в 10 и 14 микрорайонах Новороссийска.

София Моисеенко