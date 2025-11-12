В Новороссийске стабильную подачу воды возобновят 13 ноября

Стабильное водоснабжение в Новороссийске восстановят 13 ноября в первой половине дня после устранения крупной аварии на городских сетях. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас аварийные бригады «Водоканала» ведут восстановительные работы на поврежденных участках. Ремонт планируют завершить до 20:00. Ранее городская администрация и «Водоканал» называли срок окончания работ — до 00:00.

До полного восстановления вода будет поступать по ограниченному расписанию — с 18:00 до 21:00. В остальное время коммунальная служба организует доставку воды по заявкам жителей.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что капитальный ремонт водовода на улице Пограничной запланирован на 2027 год. Проектирование работ начнется в рамках комплексной реконструкции территории в 2026 году.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 12 ноября на Троицком групповом водопроводе в Восточном районе Новороссийска произошел крупный прорыв, который привел к сокращению подачи воды с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час и ограничению движения транспорта на улице Пограничной.

Алина Зорина