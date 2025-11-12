Оперштаб: стабильную подачу воды в Новороссийске организуют 13 ноября

В оперативном штабе Краснодарского края прокомментировали крупную утечку на сетях ТГВ в Новороссийске.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов заявил, что выход на стабильный режим водоснабжения в Новороссийске ожидается 13 ноября в первой половине дня. Его слова цитирует оперативный штаб Кубани.

На данный момент аварийные бригады «Водоканала» производят восстановительные работы на сетях. Клесов подчеркнул, что ремонтные мероприятия планируется завершить до 20:00, ранее в администрации Новороссийска и Водоканале обозначили срок до 00:00.

Вода в городе-герое будет подаваться по вечернему графику с 18:00 до 21:00. На период ограничения подачи «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды по заявкам населения.

В оперштабе края напомнили, что в рамках КРТ на 2026 год запланировано проектирование капитального ремонта водовода на улице Пограничной. Замену участка должны будут произвести в 2027 году.

София Моисеенко