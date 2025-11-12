НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш объединили усилия для подготовки инженерных кадров Воронежской области

В Воронежской области завершился осенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов», реализуемой Союзом машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. Более 300 школьников и студентов местных колледжей посетили ведущие производства региона. Мероприятие прошло при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей (ВРО СоюзМаш) и банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех).

Фото: ВРО СоюзМаш

В рамках акции свои двери для учащихся открыли крупнейшие промышленные компании столицы Черноземья. Среди них - АО «ВЦКБ «Полюс», АО «Концерн «Созвездие», АО «НИИЭТ», АО «ВНИИ «Вега», АО «РИФ», ОАО «Тяжмехпресс», филиал ПАО «Ил» – ВАСО и сервисное локомотивное депо ООО «ЛокоТех-Сервис». На экскурсиях гостям представили ключевые направления деятельности предприятий и современные разработки. Ребята наблюдали за работой специалистов, узнавали о производственных процессах, перспективах карьерного роста и востребованных профессиях.

«Важно, чтобы у подрастающего поколения формировался интерес к техническим наукам и инженерным специальностям. Проект «Неделя без турникетов» дает возможность увидеть изнанку производства и понять, как создаются современные технологии. Это помогает ребятам более осознанно выбирать будущую профессиональную траекторию», — отметил председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

НОВИКОМ, Председатель Правления которого является куратором ВРО СоюзМаш, выступает партнером проектов, направленных на развитие кадрового потенциала промышленности и профессиональное ориентирование молодежи Воронежской области. Помимо «Недели без турникетов», банк поддерживает проведение в регионе инженерной олимпиады «Звезда», а также выступает партнером форума «Инженеры будущего».

«Одной из своих приоритетных задач НОВИКОМ считает создание условий для системного развития кадрового состава российской промышленности. Поддержка таких инициатив, как «Неделя без турникетов», укрепляет связь между предприятиями и образовательными учреждениями, формируя, тем самым, прочную основу для будущего. Это часть долгосрочной стратегии по наращиванию промышленного потенциала региона и повышению конкурентоспособности страны в целом», — подчеркнул управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года дважды в год. За десять лет в ней приняли участие более 2,7 миллиона человек, для которых свои двери открыли свыше 15 тысяч предприятий по всей стране.

