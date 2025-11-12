Прокуратура поставила на контроль ситуацию с водой в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска заинтересовалась отключением водоснабжения в городе из-за масштабной утечки на сетях ТГВ. О том, что ход восстановительных работ поставлен на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры города, в настоящее время в связи с аварией на водопроводе без воды находятся более 345 тыс. человек. Новороссийская прокуратура проследит за восстановлением прав жителей на надлежащее водоснабжение.

На месте аварии ведутся восстановительные мероприятия силами двух бригад «Водоканала». Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также сообщал, что к ликвидации порыва привлечены четыре единицы техники.

Вечерняя подача водоснабжения будет организована с 18:00 до 21:00, как заявил и.о. замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко